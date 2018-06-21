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Ключовим питанням наступного пленарного тижня буде питання ЦВК

НовиниПолітика    21.06.2018 - 15:03
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій повідомив, що 1 липня знову збере голів фракцій

Питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде ключовим питанням наступного пленарного тижня. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій у ефірі каналу 112, передає РБК-Україна.

"На наступний тиждень - ключовим рішенням буде - про оновлення складу ЦВК. Я зустрічався ще місяць тому з головами фракцій. Я власне звернувся до них з проханням провести консультації для того, щоб виробити формулу - як з 14 кандидатів обирати 13. 1 липня я знову зберу голів фракцій і буду рекомендувати, щоб ми не відтягували цей процес", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 18 квітня Комітет Верховної ради з правової політики прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитись щодо призначення 14 кандидатів до ЦВК.

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Теги публікації: Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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