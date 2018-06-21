Ключовим питанням наступного пленарного тижня буде питання ЦВК

"На наступний тиждень - ключовим рішенням буде - про оновлення складу ЦВК. Я зустрічався ще місяць тому з головами фракцій. Я власне звернувся до них з проханням провести консультації для того, щоб виробити формулу - як з 14 кандидатів обирати 13. 1 липня я знову зберу голів фракцій і буду рекомендувати, щоб ми не відтягували цей процес", - заявив Парубій.

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