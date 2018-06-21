Ключовим питанням наступного пленарного тижня буде питання ЦВК

Парубій повідомив, що 1 липня знову збере голів фракцій
Питання оновлення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) буде ключовим питанням наступного пленарного тижня. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій у ефірі каналу 112, передає РБК-Україна.
"На наступний тиждень - ключовим рішенням буде - про оновлення складу ЦВК. Я зустрічався ще місяць тому з головами фракцій. Я власне звернувся до них з проханням провести консультації для того, щоб виробити формулу - як з 14 кандидатів обирати 13. 1 липня я знову зберу голів фракцій і буду рекомендувати, щоб ми не відтягували цей процес", - заявив Парубій.
Нагадаємо, 18 квітня Комітет Верховної ради з правової політики прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитись щодо призначення 14 кандидатів до ЦВК.