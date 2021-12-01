Ключевой элемент судебной реформы. Этический совет начал работу и избрал главу

В среду члены Этического совета путем тайного голосования избрали своим председателем Льва Кишакевича. Он является судьей Верховного Суда.

Его замом был избран британский юрист - сэр Энтони Хупер.

"Мы готовы к работе и готовы выполнять те задания, которые по закону возложены на нас и готовы это сделать уже сегодня", - заявил Кишакевич.

Он также отметил, что Совет еще разрабатывает регламент и процедурные аспекты своей детальности. После их утверждения он сможет приступить к оценке добропорядочности кандидатов в Высший совет правосудия.

В Этический совет входят три иностранных эксперта в сфере правосудия и три украинских судьи. Его деятельность является ключевым аспектом инициированной Зеленским судебной реформы.

В то же время, Конституционный суд рассматривает дело о конституционности создания указанного совета. Решение еще не вынесено.