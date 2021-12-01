Ключевой элемент судебной реформы. Этический совет начал работу и избрал главу

Этический совет избрал главу и начал работу 1 декабря. Этот орган будет проверять на добропорядочность кандидатов и членов Высшего совета правосудия.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина
В среду члены Этического совета путем тайного голосования избрали своим председателем Льва Кишакевича. Он является судьей Верховного Суда.
Его замом был избран британский юрист - сэр Энтони Хупер.
"Мы готовы к работе и готовы выполнять те задания, которые по закону возложены на нас и готовы это сделать уже сегодня", - заявил Кишакевич.
Он также отметил, что Совет еще разрабатывает регламент и процедурные аспекты своей детальности. После их утверждения он сможет приступить к оценке добропорядочности кандидатов в Высший совет правосудия.
В Этический совет входят три иностранных эксперта в сфере правосудия и три украинских судьи. Его деятельность является ключевым аспектом инициированной Зеленским судебной реформы.
В то же время, Конституционный суд рассматривает дело о конституционности создания указанного совета. Решение еще не вынесено.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по судебной реформе проголосованы основные законы.
Отметим, в начале октября пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы Зеленского