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Судебная реформа Зеленского под угрозой: Верховный Суд обратился в КСУ

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Киев, Пятница 08 октября 2021 11:30
Судебная реформа Зеленского под угрозой: Верховный Суд обратился в КСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. За обращение выступили 129 участников пленума, против 15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение пленума ВС.

"Решение принято и давайте пожелаем КСУ успехов в рассмотрении нашего представления", - объявила глава ВС Валентина Данишевская.

Судьи ВС в своем представлении заявили, что часть положений судебной реформы, например касающиеся создания Этического совета из иностранных экспертов, могут быть неконституционны.

В начале заседания часть судей попытались провести голосование на пленуме в закрытом режиме, но их не поддержало большинство.

Напомним, в конце сентября в комментарии РБК-Украина Монич сообщил, что Совет судей могут лишить права формировать Этический совет.

Подробнее о ходе судебной реформы в Украине - в материале РБК-Украина "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

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Владимир Зеленский Судебная реформа
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