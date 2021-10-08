Судебная реформа Зеленского под угрозой: Верховный Суд обратился в КСУ
Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. За обращение выступили 129 участников пленума, против 15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение пленума ВС.
"Решение принято и давайте пожелаем КСУ успехов в рассмотрении нашего представления", - объявила глава ВС Валентина Данишевская.
Судьи ВС в своем представлении заявили, что часть положений судебной реформы, например касающиеся создания Этического совета из иностранных экспертов, могут быть неконституционны.
В начале заседания часть судей попытались провести голосование на пленуме в закрытом режиме, но их не поддержало большинство.
Напомним, в конце сентября в комментарии РБК-Украина Монич сообщил, что Совет судей могут лишить права формировать Этический совет.
Подробнее о ходе судебной реформы в Украине - в материале РБК-Украина "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".