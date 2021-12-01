Ключовий елемент судової реформи. Етична рада розпочала роботу і обрала голову

У середу члени Етичної ради шляхом таємного голосування обрали своїм головою Льва Кишакевича. Він є суддею Верховного Суду.

Його заступником був обраний Британський юрист - сер Ентоні Хупер.

"Ми готові до роботи і готові виконувати ті завдання, які за законом покладені на нас і готові це зробити вже сьогодні", - заявив Кишакевич.

Він також зазначив, що Рада ще розробляє регламент і процедурні аспекти своєї детальності. Після їх затвердження він зможе приступити до оцінки доброчесності кандидатів до Вищої ради правосуддя.

До етичної ради входять три іноземні експерти у сфері правосуддя та три українські судді. Його діяльність є ключовим аспектом ініційованої Зеленським судової реформи.

Водночас Конституційний суд розглядає справу про конституційність створення вказаної ради. Рішення ще не винесено.