Ключовий елемент судової реформи. Етична рада розпочала роботу і обрала голову

Етична рада обрала голову і почала роботу 1 грудня. Цей орган перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна
У середу члени Етичної ради шляхом таємного голосування обрали своїм головою Льва Кишакевича. Він є суддею Верховного Суду.
Його заступником був обраний Британський юрист - сер Ентоні Хупер.
"Ми готові до роботи і готові виконувати ті завдання, які за законом покладені на нас і готові це зробити вже сьогодні", - заявив Кишакевич.
Він також зазначив, що Рада ще розробляє регламент і процедурні аспекти своєї детальності. Після їх затвердження він зможе приступити до оцінки доброчесності кандидатів до Вищої ради правосуддя.
До етичної ради входять три іноземні експерти у сфері правосуддя та три українські судді. Його діяльність є ключовим аспектом ініційованої Зеленським судової реформи.
Водночас Конституційний суд розглядає справу про конституційність створення вказаної ради. Рішення ще не винесено.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щодо судової реформи проголосовані основні закони.
Зазначимо, на початку жовтня пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність судової реформи Зеленського