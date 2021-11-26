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Судебная реформа проголосована, ее нужно внедрять в жизнь, - Зеленский

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 13:21
Судебная реформа проголосована, ее нужно внедрять в жизнь, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основные законы по судебной реформе уже проголосовали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по судебной реформе проголосованы основные законы. Речь идет о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и о законе относительно деятельности Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

По его словам, есть еще несколько законов относительно суда присяжных, онлайн-суда. Оданко самые сложные законы - о ВККС и ВСП - проголосованы именно в том формате, как договаривались с обществом и международными партнерами.

"Вопрос об окончании судебной реформы звучит как вопрос к международным партнерам", - отметил Зеленский.

Напомним, пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. За обращение выступили 129 участников пленума против 15.

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