Судебная реформа проголосована, ее нужно внедрять в жизнь, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по судебной реформе проголосованы основные законы. Речь идет о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и о законе относительно деятельности Высшего совета правосудия (ВСП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.
По его словам, есть еще несколько законов относительно суда присяжных, онлайн-суда. Оданко самые сложные законы - о ВККС и ВСП - проголосованы именно в том формате, как договаривались с обществом и международными партнерами.
"Вопрос об окончании судебной реформы звучит как вопрос к международным партнерам", - отметил Зеленский.
Напомним, пленум Верховного Суда обратился в Конституционный суд с просьбой оценить конституционность судебной реформы президента Владимира Зеленского. За обращение выступили 129 участников пленума против 15.