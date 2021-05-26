На ключевом маршруте поставок нефти нашли военную базу, - AP

Военную базу обнаружили на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе. База, строящаяся у побережья Йемена, находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов.

Как подчеркивает автор материала, взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке.

"Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие. Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую", - заявил в беседе с агентством военный эксперт Джереми Бинни.