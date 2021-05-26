UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На ключевом маршруте поставок нефти нашли военную базу, - AP

Автор: Анастасия Рокитна

Военную базу обнаружили на острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе. База, строящаяся у побережья Йемена, находится на ключевом маршруте поставок энергоносителей и коммерческих грузов.

Об этом сообщает Associated Press.

Как подчеркивает автор материала, взлетно-посадочная полоса на острове Маюн позволяет легко наносить авиаудары по материковому Йемену, а также проводить любые операции в Красном море, Аденском заливе и близлежащей Восточной Африке.

"Похоже, что это долгосрочная стратегическая цель - установить относительно постоянное присутствие. Возможно, речь идет не только о войне в Йемене, и ситуацию с судоходством следует рассматривать как ключевую", - заявил в беседе с агентством военный эксперт Джереми Бинни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.

Отметим, в прошлом году аэропорт города Аден подвергся обстрелу во время прибытия самолета с новосформированным правительством Йемена. Министры в результате атаки не пострадали.

После этого МИД Украины осудил нападение на аэропорт в Йемене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Йеменвоенная база