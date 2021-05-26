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На ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу, - AP

Автор: Анастасія Рокитна

Військову базу виявили на острові Маюн в Баб-ель-Мандебській протоці. База, що будується біля узбережжя Ємену, знаходиться на ключовому маршруті поставок енергоносіїв і комерційних вантажів.

Про це повідомляє Associated Press.

Як підкреслює автор матеріалу, злітно-посадкова смуга на острові Маюн дозволяє легко наносити авіаудари по материковому Ємену, а також проводити будь-які операції в Червоному морі, Аденській затоці і прилеглій Східній Африці.

"Схоже, що це довгострокова стратегічна мета - встановити відносно постійну присутність. Можливо, мова йде не тільки про війну в Ємені, і ситуацію з судноплавством слід розглядати як ключову", - заявив у бесіді з агентством військовий експерт Джеремі Бінні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Малі. Також вводяться санкції проти Ємену.

Зазначимо, минулого року аеропорт міста Аден піддався обстрілу під час прибуття літака з новосформованим урядом Ємену. Міністри в результаті атаки не постраждали.

Після цього МЗС України засудило напад на аеропорт у Ємені.

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