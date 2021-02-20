Украина ввела санкции против Йемена и Мали

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.

Об этом говорится в указах президента.

В указе говорится "ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер... по Йеменской Республики".

Такой же указ был введен относительно Мали.