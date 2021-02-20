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Украина ввела санкции против Йемена и Мали

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 19:07
Украина ввела санкции против Йемена и Мали Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Мали. Также вводятся санкции против Йемена.

Об этом говорится в указах президента.

В указе говорится "ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер... по Йеменской Республики".

Такой же указ был введен относительно Мали.

Также президент Украины подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука. Санкции рассчитаны на три года.

Что означает введение санкций против Медведчука и Марченко, говорится в материале РБК-Украина.

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