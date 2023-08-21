Ключ до успіху на землі. F-16 здатний змінити перебіг подій на фронті, - Ігнат

Він зазначив, що рішення щодо F-16 для України вже ухвалені. Наразі наша держава чекає на їхню реалізацію.

"Ви зауважили, що ми тепер виграємо одразу цю війну. Ну одразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше - перевага в повітрі на окупованих територіях", - сказав речник.

Ігнат повідомив, що наразі на окупованих територіях можуть вільно перебувати близько 8-9 російських винищувачів. Вони скидують авіабомби та пускають авіаційні ракети. Водночас з F-16 на озброєнні в України їм не вдасться це робити.

"Тому перевага в повітрі - це ключ до успіху на землі", - додав він.

При цьому він зазначив, що кількість літаків росіян у повітрі може змінюватися.

"Може бути більше винищувачів, більше техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. Росія на сьогодні має величезне угруповування авіаційне", - сказав речник.

Ігнат додав, що ще на момент повномасштабного вторгнення довкола України було 750 літальних апаратів. Йдеться про літаки та гелікоптери.

"Їх є багато, а от в повітряному просторі близько до лінії фронту перебуває не так багато. В цьому немає потреби, а саме підіймати всю авіацію та завдавати ударів. Просто питання в тому, скільки в них є засобів для завдання ударів", - сказав він.

Речник зазначив, що наявність західної авіації і присутність її близько до лінії фронту дозволить російській авіації бути не такою активною.

F-16 для України

Зазначимо, що винищувачі потрібні Україні не тільки для захисту від російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші військові змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Вже відомо, що Нідерланди нададуть Україні 42 американських винищувачів, а Данія - ще 19.

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