"Ключ к миру в ваших столицах": в ОП призвали Европу к энергетическим санкциям против РФ

"Будущее Европы сегодня формируется не в Брюсселе или Давосе, а в окопах под Северодонецком и Бахмутом. Продолжительность этой войны зависит от скорости введения энергетических санкций и поставок оружия. Хотите войны? Ключ к миру - в ваших столицах", - написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал свит не ждать роковых выстрелов, а ввести максимально жесткие санкции против России.

Добавим, недавно в Германии заявили, что введение эмбарго на поставки нефти из России находится "в пределах досягаемости". Несмотря на позицию некоторых стран ЕС.

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