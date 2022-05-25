"Ключ до миру у ваших столицях": в ОП закликали Європу до енергетичних санкцій проти РФ

"Майбутнє Європи сьогодні формується не в Брюсселі чи Давосі, а в окопах під Сєверодонецьком і Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та обсягів постачання зброї. Хочете закінчення війни? Ключ до миру - у ваших столицях", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав свит не чекати рокових пострілів, а ввести максимально жорсткі санкції проти Росії.

Додамо, нещодавно в Німеччині заявили, що введення ембарго на постачання нафти з Росії знаходиться "в межах досяжності". Попри позицію деяких країн ЄС.

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