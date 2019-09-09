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Клыха перевели в спецучреждение

Новости » Общество    09.09.2019 - 12:40
Клыха перевели в спецучреждение
Фото: Станислав Клых (УНИАН)

У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем

Освобожденного в рамках обмена пленными 7 сентября Станислава Клыха из-за проблем со здоровьем перевели в спецучреждение. Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что сегодня прошел брифинг врачей клиники "Феофания", которые рассказали о том, что сейчас на лечении находятся 8 освобожденных украинцев. У всех обнаружены медицинские проблемы, какие именно, врачи не уточняют. Ожидается, что сегодня часть из них уже направят на лечение.

Также, по словам главврача "Феофании", Станислава Клыха из-за проблем со здоровьем направили в спецучреждение, однако не уточнил в какое-именно. Тем временем Олег Сенцов в больнице до сих пор не появился.

Отметим, Клых находился в заключении с августа 2014 года, когда его задержали на территории Российской Федерации. В дальнейшем против него открыли уголовное дело за якобы участие в Первой чеченской войне. Сам Клых утверждал, что никогда не был в Чечне, в отношении него применяли пытки, привели к серьезным последствиям психологического характера. Наказание отбывал в Челябинской области, неоднократно объявлял голодовку, летом 2018 года его этапировали в психиатрическую больницу в Магнитогорске.

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в команде президента работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца 2019 года.

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