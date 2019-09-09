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Клиха перевели до спецзакладу

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 12:40
Клиха перевели до спецзакладу
Фото: Станіслав Клих (УНІАН)

У Клиха виявили проблеми зі здоров'ям

Звільненого в рамках обміну полоненими 7 вересня Станіслава Клиха через проблеми зі здоров'ям перевели до спецзакладу. Про це повідомляє "112 Україна".

Повідомляється, що сьогодні пройшов брифінг лікарів клініки "Феофанія", які розповіли про те, що зараз на лікуванні перебувають 8 звільнених українців. У всіх виявлені медичні проблеми, які саме, лікарі не уточнюють. Очікується, що сьогодні частина з них вже направлять на лікування.

Також, за словами головлікаря "Феофанії", Станіслава Клиха через проблеми зі здоров'ям направили у спецзаклад, однак не уточнив, в який саме. Тим часом Олег Сенцов у лікарні досі не з'явився.

Зазначимо, Клих перебував в ув'язненні з серпня 2014 року, коли його затримали на території Російської Федерації. Надалі проти нього відкрили кримінальну справу за нібито участь у Першій чеченській війні. Сам Клих стверджував, що ніколи не був у Чечні, проти нього застосовували тортури, що призвели до серйозних наслідків психологічного характеру. Покарання відбував в Челябінській області, неодноразово оголошував голодування, влітку 2018 року його етапували в психіатричну лікарню в Магнітогорську.

Нагадаємо, помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що в команді президента працюють над можливістю проведення нового обміну полоненими з Росією до кінця 2019 року.

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