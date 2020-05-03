Клубы итальянской Серии А начали выходить из карантина

Три клуба высшего дивизиона итальянской футбольной лиги Серии А объявили о возобновлении тренировок. Об этом сообщается на сайтах команд.

Со следующей недели игроки "Сассуоло", "Болоньи" и "Пармы" смогут приступить к индивидуальным занятиям при соблюдении всех правил социальной дистанции.

Таким образом, из жесткого карантина выходят клубы региона Эмилия-Романья, второго по количеству смертей от коронавируса в Италии, расположенного в 200 км от эпицентра вспышки - Ломбардии.

Однако СПАЛ, еще один клуб представляющий этот регион, пока не торопится собирать игроков готовиться к рестарту сезона. Клуб будет на паузе до тех пор, пока не будет подписан протокол определения возобновления спортивных соревнований.

Ожидается, что со следующей недели вернуться к тренировочному процессу могут "Наполи", "Рома" и "Лацио".

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления матчей Серии А пока неизвестны, однако все 20 команд единогласно выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.

В свою очередь, сезон в Нидерландах и Франции был досрочно завершен.