В Италии исключили досрочное завершение футбольного сезона

Фото: здание Итальянской федерации футбола (facebook.com/FIGC)

Об этом заявил президент Федерации футбола страны

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возможное досрочное завершение национального чемпионата сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Football-Italia.

Функционер отметил, что пока он руководит организацией, текущий розыгрыш итальянского первенства будет доигран во что бы то ни стало.

"До тех пор, пока я являюсь президентом Федерации футбола Италии, я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона, потому что это будет означать смерть итальянского футбола", - подчеркнул Гравина.

Чемпионат страны был приостановлен в начале марта на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса. До вынужденной паузы команды успели провести по 25-26 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус".

Несмотря на то, что УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон 2019/20, французская Лига 1, вслед за Нидерландами, досрочно завершили внутренние соревнования. Франция также призвала досрочно завершить все ведущие европейские чемпионаты.

Напомним, ранее сообщалось, чемпионат Италии может быть завершен досрочно, если нынешний сезон не удастся возобновить до 14 июня.