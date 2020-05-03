Клуби італійської Серії А почали виходити з карантину

Три клуби вищого дивізіону італійської футбольної ліги Серії А оголосили про відновлення тренувань. Про це повідомляється на сайтах команд.

З наступного тижня гравці "Сассуоло", "Болоньї" і "Парми" зможуть приступити до індивідуальних занять при дотриманні всіх правил соціальної дистанції.

Таким чином, з жорсткого карантину виходять клуби регіону Емілія-Романья, другого за кількістю смертей від коронавірусу в Італії, розташованого у 200 км від епіцентру спалаху - Ломбардії.

Однак СПАЛ, ще один клуб який представляє даний регіон, поки не поспішає збирати гравців готуватися до рестарту сезону. Клуб буде на паузі до того часу, поки не буде підписано протокол визначення відновлення спортивних змагань.

Очікується, що з наступного тижня повернутися до тренувального процесу можуть "Наполі", "Рома" і "Лаціо".

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію коронавірусу. Терміни відновлення матчів Серії А поки невідомі, проте всі 20 команд одноголосно виступили за те, щоб дограти чемпіонат.

Своєю чергою, сезон в Нідерландах і Франції був достроково завершений.