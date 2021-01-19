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Клубный канал "Динамо" побил в YouTube очередной рекорд

Киев, Вторник 19 января 2021 20:07
Клубный канал "Динамо" побил в YouTube очередной рекорд
Фото: во время матча "Динамо" - "Легия" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Клубный канал футбольного клуба "Динамо" побил в Youtube очередной рекорд. 18 января прямая трансляция поединка против польской "Легии" на сборе в ОАЭ собрала 344 тысячи просмотров.

Об этом говорится на сайте столичного клуба.

Как отмечает в пресс-службе "Динамо", это самая большая аудитория, которая смотрела контрольный матч "бело-синих" за время существования Youtube-канала клуба.

"В общем оперативные материалы по подготовке команды, которые ежедневно готовит клубная телегруппа "Динамо-ТВ", уже имеют более 800 тысяч просмотров, а количество подписчиков канала в течение недели выросла на пять тысяч", - говорится на сайте.

Напомним, ранее УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Киевское "Динамо" заняло 11 место, заняв самую высокую позицию среди украинских клубов.

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