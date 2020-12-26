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"Динамо" вошло в ТОП-15 клубов за всю историю УЕФА

Киев, Суббота 26 декабря 2020 19:21
"Динамо" вошло в ТОП-15 клубов за всю историю УЕФА
Фото: логотип "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации. Киевское "Динамо" заняло 11 место, заняв самую высокую позицию среди украинских клубов.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Список составлен на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года.

Занимающее 11-е место киевское "Динамо" имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые не завоевывали главный трофей в клубном футболе и даже не играли в финале.

На 31-й позиции рейтинга находится донецкий "Шахтер". "Днепр" является 176-м, "Заря" - 286-й, "Металлист" - 336-м, а "Таврия" - 346-й.

Лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал", а в топ-3 вошли "Бавария" и "Барселона".

Рейтинг лучших клубов в истории УЕФА:

1. "Реал" (Испания)

2. "Бавария" (Германия)

3. "Барселона" (Испания)

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

5. "Ювентус" (Италия)

6. "Милан" (Италия)

7. "Ливерпуль" (Англия)

8. "Бенфика" (Португалия)

9. "Порту" (Португалия)

10. "Аякс" (Нидерланды)

11. "Динамо" Киев (Украина)

31. "Шахтер" (Украина)

176. "Днепр" (Украина)

286. "Заря" (Украина)

336. "Металлист" (Украина)

346. "Таврия" (Украина)

Напомним, ранее защитник "Динамо" Томаш Кендзера вошел в список футболистов, которые провели больше всего игрового времени на поле в 2020 году. Польский футболист сыграл 3 726 минут во всех официальных матчах за киевский клуб и свою сборную, опередив форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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