Клуби УПЛ отримали квоти глядачів на трибунах: скільки осіб зможе прийти на "Шахтар" та інших
Колективи української Прем'єр-ліги дізналися точні квоти на кількість уболівальників на трибунах домашніх стадіонів у весняній частині сезону 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".
Футбольні клуби в координації з органами влади визначили квоти відвідуваності на поєдинки УПЛ. Робочі групи вивчили можливість залучення вболівальників після рішення міністерства молоді та спорту.
Київське "Динамо" та "Чорноморець" з Одеси теоретично зможуть прийняти найбільше фанатів на трибунах (по 2 тисячі). Натомість найменшу квоту отримав черкаський ЛНЗ (450 осіб). Поруч із ним розташувалися "Металіст 1925" із Харкова, луганська "Зоря" та "Колос" із Ковалівки (по 500). Натомість "Дніпро-1" з міркувань безпеки продовжить грати без фанатів.
Щоправда, для повернення вболівальників на трибуни клуби повинні отримали дозвіл місцевих військових адміністрацій. Наразі без документу залишаються "Динамо", "Металіст 1925" і "Зоря". Натомість ще один колектив із базуванням у столиці – "Оболонь" – оголосив про отримання дозволу повернути 1500 фанатів.
Квоти вболівальників на трибунах для клубів УПЛ у сезоні 2023/24:
- "Динамо" – 2000
- "Чорноморець" – 2000
- "Оболонь" – 1500
- "Полісся" – 1470
- "Верес" – 1200
- "Олександрія" – 1150
- "Минай" – 880
- "Ворскла" – 850
- "Рух" – 500-800
- "Шахтар" – 500-800
- "Кривбас" – 700-720
- "Колос" – 500
- "Зоря" – 500
- "Металіст 1925" – 500
- ЛНЗ – 450
- "Дніпро-1" – 0
До слова, раніше УПЛ оприлюднила графік першого туру після зимової паузи.
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