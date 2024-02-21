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Клуби УПЛ отримали квоти глядачів на трибунах: скільки осіб зможе прийти на "Шахтар" та інших

Київ, Середа 21 лютого 2024 14:57
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Клуби УПЛ отримали квоти глядачів на трибунах: скільки осіб зможе прийти на "Шахтар" та інших Фото: "Гірники" 1,5 роки грали в чемпіонаті України без уболівальників (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Колективи української Прем'єр-ліги дізналися точні квоти на кількість уболівальників на трибунах домашніх стадіонів у весняній частині сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Футбольні клуби в координації з органами влади визначили квоти відвідуваності на поєдинки УПЛ. Робочі групи вивчили можливість залучення вболівальників після рішення міністерства молоді та спорту.

Київське "Динамо" та "Чорноморець" з Одеси теоретично зможуть прийняти найбільше фанатів на трибунах (по 2 тисячі). Натомість найменшу квоту отримав черкаський ЛНЗ (450 осіб). Поруч із ним розташувалися "Металіст 1925" із Харкова, луганська "Зоря" та "Колос" із Ковалівки (по 500). Натомість "Дніпро-1" з міркувань безпеки продовжить грати без фанатів.

Щоправда, для повернення вболівальників на трибуни клуби повинні отримали дозвіл місцевих військових адміністрацій. Наразі без документу залишаються "Динамо", "Металіст 1925" і "Зоря". Натомість ще один колектив із базуванням у столиці – "Оболонь" – оголосив про отримання дозволу повернути 1500 фанатів.

Квоти вболівальників на трибунах для клубів УПЛ у сезоні 2023/24:

  • "Динамо" – 2000
  • "Чорноморець" – 2000
  • "Оболонь" – 1500
  • "Полісся" – 1470
  • "Верес" – 1200
  • "Олександрія" – 1150
  • "Минай" – 880
  • "Ворскла" – 850
  • "Рух" – 500-800
  • "Шахтар" – 500-800
  • "Кривбас" – 700-720
  • "Колос" – 500
  • "Зоря" – 500
  • "Металіст 1925" – 500
  • ЛНЗ – 450
  • "Дніпро-1" – 0

До слова, раніше УПЛ оприлюднила графік першого туру після зимової паузи.

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Верес Ворскла Динамо Оболонь фанати Шахтар Днепр-1 Заря Александрия
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