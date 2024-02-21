Клубы УПЛ получили квоты зрителей на трибунах: сколько людей сможет прийти на "Шахтер" и других

Коллективы украинской Премьер-лиги узнали точные квоты на количество болельщиков на трибунах домашних стадионов в весенней части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

Футбольные клубы в координации с властями определили квоты посещаемости на поединки УПЛ. Рабочие группы изучили возможность привлечения болельщиков после решения министерства молодежи и спорта.

Киевское "Динамо" и "Черноморец" из Одессы теоретически смогут принять больше всего фанатов на трибунах (по 2 тысячи). Наименьшую же квоту получил черкасский ЛНЗ (450 человек). Рядом с ним расположились "Металлист 1925" из Харькова, луганская "Заря" и "Колос" из Ковалевки (по 500). Зато "Днепр-1" по соображениям безопасности продолжит играть без фанатов.

Правда, для возвращения болельщиков на трибуны клубы должны получить разрешение местных военных администраций. Пока без документа остаются "Динамо", "Металлист 1925" и "Заря". Еще один коллектив с базированием в столице – "Оболонь" – объявил о получении разрешения вернуть 1500 фанатов.

Квоты болельщиков на трибунах для клубов УПЛ в сезоне 2023/24: