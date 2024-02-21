ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клубы УПЛ получили квоты зрителей на трибунах: сколько людей сможет прийти на "Шахтер" и других

Киев, Среда 21 февраля 2024 14:57
UA EN RU
Клубы УПЛ получили квоты зрителей на трибунах: сколько людей сможет прийти на "Шахтер" и других Фото: "Горняки" 1,5 года играли в чемпионате Украины без болельщиков (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Коллективы украинской Премьер-лиги узнали точные квоты на количество болельщиков на трибунах домашних стадионов в весенней части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Футбольные клубы в координации с властями определили квоты посещаемости на поединки УПЛ. Рабочие группы изучили возможность привлечения болельщиков после решения министерства молодежи и спорта.

Киевское "Динамо" и "Черноморец" из Одессы теоретически смогут принять больше всего фанатов на трибунах (по 2 тысячи). Наименьшую же квоту получил черкасский ЛНЗ (450 человек). Рядом с ним расположились "Металлист 1925" из Харькова, луганская "Заря" и "Колос" из Ковалевки (по 500). Зато "Днепр-1" по соображениям безопасности продолжит играть без фанатов.

Правда, для возвращения болельщиков на трибуны клубы должны получить разрешение местных военных администраций. Пока без документа остаются "Динамо", "Металлист 1925" и "Заря". Еще один коллектив с базированием в столице – "Оболонь" – объявил о получении разрешения вернуть 1500 фанатов.

Квоты болельщиков на трибунах для клубов УПЛ в сезоне 2023/24:

  • "Динамо" – 2000
  • "Черноморец" – 2000
  • "Оболонь" – 1500
  • "Полесье" – 1470
  • "Верес" – 1200
  • "Александрия" – 1150
  • "Минай" – 880
  • "Ворскла" – 850
  • "Рух" – 500-800
  • "Шахтер" – 500-800
  • "Кривбасс" – 700-720
  • "Колос" – 500
  • "Заря" – 500
  • "Металлист 1925" – 500
  • ЛНЗ – 450
  • "Днепр-1" – 0

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верес Ворскла Динамо Оболонь фанати Шахтер Днепр-1 Заря Александрия
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"