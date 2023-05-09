Клуби диму видно здалеку. В Києві трапилась пожежа у ЖК Family & Friends (фото, відео)

У вівторок, 9 травня, в Києві сталася пожежа в житловому комплексі Family & Friends. Клуби чорного диму видно здалеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ оперативний .

Пізніше стало відомо, що пожежа сталася в ЖК Family & Friends.

"Щось серйозно димить і палає в районі Караваєвих дач. Кажуть - чи недобудова чи новобудова", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Дніпровському районі Києва на вулиці Каховській сталась пожежа. Загинули двоє людей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві нещодавно сталась пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

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