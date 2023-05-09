Клубы дыма видны издалека. В Киеве случился пожар в ЖК Family & Friends (фото, видео)
Во вторник, 9 мая, в Киеве произошел пожар в жилом комплексе Family & Friends. Клубы черного дыма видны издалека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев оперативный.
Обновлено. По данным ГСЧС Украины, 9 мая в 09:06 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевая, 2, что в Соломенском районе столицы.
"По прибытию было установлено, что горит пенопласт на площади около 70 -100 кв.м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших пока нет", - добавили в ГСЧС.
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"Что-то серьезно дымит и пылает в районе Караваевых дач. Говорят - недострой или новостройка", - говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что пожар случился в ЖК Family & Friends.
Как сообщалось, в Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Погибли два человека.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.
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