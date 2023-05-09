ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Клубы дыма видны издалека. В Киеве случился пожар в ЖК Family & Friends (фото, видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 09 мая 2023 09:55
Клубы дыма видны издалека. В Киеве случился пожар в ЖК Family & Friends (фото, видео) Фото: в Киеве случился пожар в ЖК Family & Friends 9 мая (t.me/kyivoperativ)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 9 мая, в Киеве произошел пожар в жилом комплексе Family & Friends. Клубы черного дыма видны издалека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев оперативный.

Обновлено. По данным ГСЧС Украины, 9 мая в 09:06 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевая, 2, что в Соломенском районе столицы.

"По прибытию было установлено, что горит пенопласт на площади около 70 -100 кв.м. Пожар пожарные оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших пока нет", - добавили в ГСЧС.

_____________

"Что-то серьезно дымит и пылает в районе Караваевых дач. Говорят - недострой или новостройка", - говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что пожар случился в ЖК Family & Friends.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Погибли два человека.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Пожар
NEWS
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
Потери России превысили 195 тысяч военных убитыми: новые данные Генштаба
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне