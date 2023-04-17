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В Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей

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Понеділок 17 квітня 2023 11:23
В Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей Фото: в Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпровському районі Києва на вулиці Каховській сталась пожежа. Відомо про двох загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 квітня о 4:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каховській, що у Дніпровському районі столиці", - пише пресслужба.

На місці подій вогнеборців встановили загоряння в споруді розміром 2х4 метри. Під час гасіння було виявлено тіла двох людей.

Вже о 5:36 вогонь було ліквідовано.

"На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу. Обставини трагічного випадку та причина пожежі наразі встановлюється", - пише пресслужба.

Фото: в Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві нещодавно сталась пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

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