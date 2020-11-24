В клубе "Черноморец" вспышка коронавируса, 17 инфицированных

В футбольном клубе "Черноморец" произошла массовая вспышка коронавируса. Заболевание диагностировали у 17 футболистов клуба.

Об этом сообщает пресс-служба "Черноморца".

Из-за вспышки коронавируса, а также травмирования еще пяти игроков клуба, администрация профессиональной футбольной лиги Украины решила перенести матч "Черноморец" - "Волынь", который был назначен на 25 ноября.

Матч должен был состояться в Луцке.

Напомним, 17 ноября матч Лиги наций УЕФА между сборными Швейцарии и Украины отменили из-за коронавируса у украинских футболистов. Всю украинскую команду отправили на карантин.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 9 ноября коронавирус был подтвержден у 13 футболистов киевского "Динамо".

Кроме того, 11 ноября коронавирус подтвердили у вратаря "Динамо" Руслана Нещерета. Он стал третьим голкипером киевского клуба, который заболел COVID-19.

Добавим, в октябре вспышка коронавируса произошла в "Ворскле". Коронавирус подтвердили у пяти футболистов и двух тренеров клуба.