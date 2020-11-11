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Третий вратарь "Динамо" заболел коронавирусом

Киев, Среда 11 ноября 2020 18:02
Третий вратарь "Динамо" заболел коронавирусом
Фото: Руслан Нещерет (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Вера Олейник

Состав молодежной сборной U-21 покинул вратарь "Динамо" Руслан Нещерет, чей тест на коронавирус показал позитивный результат. Это третий голкипер киевского клуба, который инфицировался.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Кроме динамовского голкипера расположение сборной покинули полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан, которые защищают цвета "Мариуполя". Они не смогут принять участие в заключительных матчах отборочного турнира Евро-2021 (U-21) - против команд Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

Ранее положительные тесты были у вратарей "Динамо" Георгия Бущана и Дениса Бойко. Следующий матч "бело-синие" проведут 21 ноября, и к тому времени, скорее всего, они оба смогут вернуться на поле.

Напомним, Нещерет стал 14 зараженным игроком "Динамо".

18-летний вратарь успел дебютировать в Лиге чемпионов против "Барселоны". Несмотря на проигрыш украинский вратарь совершил больше сейвов в одном матче турнира за последние 7 лет. Кроме того, он провел два матча в УПЛ, в которых команда победила "Днепр-1" и потерпела поражение от "Шахтера".

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