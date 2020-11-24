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У клубі "Чорноморець" спалах коронавірусу, 17 інфікованих

Автор: Дмитро Левицький

У футбольному клубі "Чорноморець" стався масовий спалах коронавірусу. Захворювання діагностували у 17 футболістів клубу.

Про це повідомляє прес-служба "Чорноморця".

Через спалах коронавірусу, а також травмування ще п'ятьох гравців клубу, адміністрація професійної футбольної ліги України вирішила перенести матч "Чорноморець" - "Волинь", який був призначений на 25 листопада.

Матч мав відбутися у Луцьку.

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Нагадаємо, 17 листопада матч Ліги націй УЄФА між збірними Швейцарії та України було скасовано через коронавірус в українських футболістів. Всю українську команду відправили на карантин.

Також РБК-Україна писало, що станом на 9 листопада коронавірус було підтверджено у 13 футболістів київського "Динамо".

Крім того, 11 листопада коронавірус підтвердили у воротаря "Динамо" Руслана Нещерета. Він став третім голкіпером київського клубу, який захворів на COVID-19.

Додамо, у жовтні спалах коронавірусу стався у "Ворсклі". Коронавірус підтвердили у п'яти футболістів і двох тренерів клубу.

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