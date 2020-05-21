Клуб УПЛ перед рестартом сезона продлил контракты с двумя лидерами

Фото: футболисты "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Действия контрактов одинаковы - два года

Луганская "Заря" продлила контракты с опытным защитником Виталием Вернидубом и полузащитником Дмитрием Хомченовским. В ближайшие дни сезон в чемпионате украинской Премьер-лиги возобновится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

Оба игрока по новому договору пробудут в команде до лета 2022 года.

Вернидуб, который является сыном экс-наставника команды Юрия Вернидуба, в общей сложности провел в "Заре" пять лет, отлучившись на три года в азербайджанскую "Габалу".

Продлён контракт с Виталием Вернидубом!



Защитник футбольного клуба «Заря» Виталий Вернидуб поставил подпись под двухлетним контрактом, продлив, таким образом, сотрудничество с командой.https://t.co/0hMQyy5vz8 pic.twitter.com/NleHkuaF75 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 21, 2020

Хомченовский выступает за луганский клуб семь лет, но с 2015 по 2018 год играл в испанской "Понферрадине", польской "Ягеллонии" и российском "Урале".

Продлено сотрудничество с Дмитрием Хомченовским



Футбольный клуб «Заря» и полузащитник Дмитрий Хомченовский официально продлили взаимоотношения, подписав двухлетний контракт.https://t.co/H7c8JJICCq pic.twitter.com/owDMkAs5rS — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 21, 2020

Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса. После двухмесячной паузы УПЛ планируют возобновить 30 мая.

После 23 туров УПЛ лидирует в турнирной таблице донецкий "Шахтер", опережая "Зарю" на 13 очков. Замыкает тройку киевское "Динамо", уступая команде Виктора Скрипника по личным встречам. Всего командам осталось сыграть 9 туров.

Автор: Вера Олейник