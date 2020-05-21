Клуб УПЛ перед рестартом сезону продовжив контракти з двома лідерами

Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Дії контрактів однакові - два роки

Луганська "Зоря" продовжила контракти з досвідченим захисником Віталієм Вернидубом і півзахисником Дмитром Хомченовським. Найближчими днями сезон в чемпіонаті української Прем'єр-ліги відновиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Обидва гравці за новим договором пробудуть в команді до літа 2022 року.

Вернидуб, який є сином екснаставника команди Юрія Вернидуба, в цілому провів в "Зорі" п'ять років, відлучившись на три роки в азербайджанську "Габалі".

Продлён контракт с Виталием Вернидубом!



Защитник футбольного клуба «Заря» Виталий Вернидуб поставил подпись под двухлетним контрактом, продлив, таким образом, сотрудничество с командой.https://t.co/0hMQyy5vz8 pic.twitter.com/NleHkuaF75 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 21, 2020

Хомченовський виступає за луганський клуб сім років, але з 2015 по 2018 рік грав в іспанській "Понферрадіна", польській "Ягеллонії" і російському "Уралі".

Продлено сотрудничество с Дмитрием Хомченовским



Футбольный клуб «Заря» и полузащитник Дмитрий Хомченовский официально продлили взаимоотношения, подписав двухлетний контракт.https://t.co/H7c8JJICCq pic.twitter.com/owDMkAs5rS — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 21, 2020

Нагадаємо, всі футбольні змагання в Україні були припинені в березні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Після двомісячної паузи УПЛ планують відновити 30 травня.

Після 23 турів УПЛ лідирує в турнірній таблиці донецький "Шахтар", випереджаючи "Зорю" на 13 очок. Замикає трійку київське "Динамо", поступаючись команді Віктора Скрипника за особистими зустрічами. Всього командам залишилося зіграти 9 турів.

Автор: Вера Олейник