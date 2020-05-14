УПЛ возобновится в конце мая матчем "Динамо" против "Шахтера"

Фото: "Динамо" - "Шахтер" (facebook.com/fcdynamoua)

Командам осталось сыграть 9 туров

Украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Согласно расписанию, в следующем туре столичный клуб должен встретиться с донецким "Шахтером". Однако точных дат и времени начала матчей пока нет.

Подробный календарь и место проведения поединков станут известны позже. Все встречи будут проходить без болельщиков.

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей.

В турнирной таблице УПЛ лидирует "Шахтер". "Горняки" опережают "Зарю" на 13 очков. "Динамо" замыкает тройку, уступая луганчанам по личным встречам.

Ранее о возобновлении футбольного первенства объявили в Германии, Австрии, Турции, Болгарии, Эстонии, Чехии и Португалии. При этом чемпионаты Франции и Нидерландов по футболу завершили досрочно. Среди европейских чемпионатов не остановился через коронавирус только высший дивизион Беларуси.

Автор: Вера Олейник