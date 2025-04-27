Клуб ультрабагатих прихильників Трампа відкриють у Вашингтоні: місця вже розібрали

У Вашингтоні відкриють приватний клуб для ультрабагатих прихильників президента США Дональда Трампа. Членство в закладі обійдеться в 500 тисяч доларів, і попит уже перевищує кількість доступних місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів відкривають у Вашингтоні новий приватний клуб, який прийматиме гостей лише за запрошеннями.

Членство коштуватиме понад пів мільйона доларів.

Клуб під назвою Executive Branch ("Виконавча влада") є спільним проєктом Маліка, Трампа-молодшого та їхніх партнерів із консервативного фонду 1789 Capital. Він розташовуватиметься в районі Джорджтаун.

Мета клубу - створити найексклюзивніший приватний заклад у столиці США. Він буде обслуговувати бізнесменів і технологічних магнатів, які прагнуть зберегти тісні зв'язки з адміністрацією Трампа.

Високі вимоги до рекомендацій і значна вартість членства покликані забезпечити, щоб до клубу потрапили лише обрані керівники. Вони зможуть спілкуватися з радниками Трампа та членами його кабінету без присутності преси й сторонніх осіб.

За інформацією джерел, для кабінету Трампа, який вважається найбагатшим в історії США, цінник не стане перешкодою.

Варто зазначити, що у клубі вже сформувався лист очікування.

Офіційне оголошення про відкриття клубу буде опубліковано в суботу ввечері на вечірці в Willard, яку організують Малік, Девід Сакс і Трамп-молодший.

Як повідомляють джерела видання, власниками клубу є: