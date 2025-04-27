Клуб ультрабагатих прихильників Трампа відкриють у Вашингтоні: місця вже розібрали
У Вашингтоні відкриють приватний клуб для ультрабагатих прихильників президента США Дональда Трампа. Членство в закладі обійдеться в 500 тисяч доларів, і попит уже перевищує кількість доступних місць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Дональд Трамп-молодший, мегадонор Омід Малік і кілька інших інвесторів відкривають у Вашингтоні новий приватний клуб, який прийматиме гостей лише за запрошеннями.
Членство коштуватиме понад пів мільйона доларів.
Клуб під назвою Executive Branch ("Виконавча влада") є спільним проєктом Маліка, Трампа-молодшого та їхніх партнерів із консервативного фонду 1789 Capital. Він розташовуватиметься в районі Джорджтаун.
Мета клубу - створити найексклюзивніший приватний заклад у столиці США. Він буде обслуговувати бізнесменів і технологічних магнатів, які прагнуть зберегти тісні зв'язки з адміністрацією Трампа.
Високі вимоги до рекомендацій і значна вартість членства покликані забезпечити, щоб до клубу потрапили лише обрані керівники. Вони зможуть спілкуватися з радниками Трампа та членами його кабінету без присутності преси й сторонніх осіб.
За інформацією джерел, для кабінету Трампа, який вважається найбагатшим в історії США, цінник не стане перешкодою.
Варто зазначити, що у клубі вже сформувався лист очікування.
Офіційне оголошення про відкриття клубу буде опубліковано в суботу ввечері на вечірці в Willard, яку організують Малік, Девід Сакс і Трамп-молодший.
Як повідомляють джерела видання, власниками клубу є:
- Малік, донор Трампа та засновник 1789 Capital;
- його діловий партнер Кріс Баскірк;
- Трамп-молодший;
- Зак і Алекс Віткофф, сини представника Трампа Стіва Віткоффа.
Зауважимо, що цього місяця статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, що призвели до падіння світових ринків.
Капітал американського лідера буквально за тиждень знизився з 4,7 до 4,2 млрд доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.