Клуб ультрабогатых сторонников Трампа откроют в Вашингтоне: места уже разобрали

В Вашингтоне откроют частный клуб для ультрабогатых сторонников президента США Дональда Трампа. Членство в заведении обойдется в 500 тысяч долларов, и спрос уже превышает количество доступных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Дональд Трамп-младший, мегадонор Омид Малик и несколько других инвесторов открывают в Вашингтоне новый частный клуб, который будет принимать гостей только по приглашениям.

Членство будет стоить более полумиллиона долларов.

Клуб под названием Executive Branch ("Исполнительная власть") является совместным проектом Малика, Трампа-младшего и их партнеров из консервативного фонда 1789 Capital. Он будет располагаться в районе Джорджтаун.

Цель клуба - создать самое эксклюзивное частное заведение в столице США. Он будет обслуживать бизнесменов и технологических магнатов, которые стремятся сохранить тесные связи с администрацией Трампа.

Высокие требования к рекомендациям и значительная стоимость членства призваны обеспечить, чтобы в клуб попали только избранные руководители. Они смогут общаться с советниками Трампа и членами его кабинета без присутствия прессы и посторонних лиц.

По информации источников, для кабинета Трампа, который считается самым богатым в истории США, ценник не станет препятствием.

Стоит отметить, что в клубе уже сформировался лист ожидания.

Официальное объявление об открытии клуба будет опубликовано в субботу вечером на вечеринке в Willard, которую организуют Малик, Дэвид Сакс и Трамп-младший.

Как сообщают источники издания, владельцами клуба являются: