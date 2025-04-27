Клуб ультрабогатых сторонников Трампа откроют в Вашингтоне: места уже разобрали
В Вашингтоне откроют частный клуб для ультрабогатых сторонников президента США Дональда Трампа. Членство в заведении обойдется в 500 тысяч долларов, и спрос уже превышает количество доступных мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Дональд Трамп-младший, мегадонор Омид Малик и несколько других инвесторов открывают в Вашингтоне новый частный клуб, который будет принимать гостей только по приглашениям.
Членство будет стоить более полумиллиона долларов.
Клуб под названием Executive Branch ("Исполнительная власть") является совместным проектом Малика, Трампа-младшего и их партнеров из консервативного фонда 1789 Capital. Он будет располагаться в районе Джорджтаун.
Цель клуба - создать самое эксклюзивное частное заведение в столице США. Он будет обслуживать бизнесменов и технологических магнатов, которые стремятся сохранить тесные связи с администрацией Трампа.
Высокие требования к рекомендациям и значительная стоимость членства призваны обеспечить, чтобы в клуб попали только избранные руководители. Они смогут общаться с советниками Трампа и членами его кабинета без присутствия прессы и посторонних лиц.
По информации источников, для кабинета Трампа, который считается самым богатым в истории США, ценник не станет препятствием.
Стоит отметить, что в клубе уже сформировался лист ожидания.
Официальное объявление об открытии клуба будет опубликовано в субботу вечером на вечеринке в Willard, которую организуют Малик, Дэвид Сакс и Трамп-младший.
Как сообщают источники издания, владельцами клуба являются:
- Малик, донор Трампа и основатель 1789 Capital;
- его деловой партнер Крис Баскирк;
- Трамп-младший;
- Зак и Алекс Уиткофф, сыновья представителя Трампа Стива Уиткоффа.
Заметим, что в этом месяце состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, которые привели к падению мировых рынков.
Капитал американского лидера буквально за неделю снизился с 4,7 до 4,2 млрд долларов.
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