Команда українця пробилась на клубний ЧС: повний список учасників Мундіалю

Останньою командою, що приєдналася до числа учасників Клубного чемпіонату світу з футболу, став американський "Лос-Анджелес". Він здобув право виступити на престижному турнірі після перемоги в плей-оф над "Америкою" з Мексики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Обидві команди отримали шанс поборотися за квиток на мундіаль після дискваліфікації мексиканського "Леона", який у березні був виключений зі списку учасників через порушення правил ФІФА.
У вирішальному матчі "Америка" першою вийшла вперед – пенальті впевнено реалізував Браян Родрігес. Але на передостанній хвилині основного часу півзахисник "Лос-Анджелеса" Ігор Жезус відновив рівновагу, перевівши гру в овертайм.
Долю путівки вирішив гол Деніса Буанги в додатковий час: габонському вінгеру асистував головна зірка команди – французький нападник Олів'є Жиру.
Український захисник Артем Смоляков, який виступає за американський клуб, провів матч на лаві запасних.
Таким чином, американський клуб зайняв місце "Леона" в групі D і тепер зіграє на груповій стадії проти переможця Ліги конференцій-2025 – англійського "Челсі", а також "Есперанса" (Туніс) і "Фламенго" (Бразилія).
Склад учасників клубного чемпіонату світу-2025:
Група A: "Аль-Ахлі Каїр", "Інтер Майамі", "Палмейрас", "Порту"
Група B: "Атлетіко", "Ботафого", "ПСЖ", "Сіетл Саундерс"
Група C: "Окленд Сіті", "Баварія", "Бенфіка", "Бока Хуніорс"
Група D: "Челсі", "Есперанс", "Фламенго", "Лос-Анджелес"
Група E: "Інтер Мілан", "Монтеррей", "Рівер Плейт", "Урава Ред Даймондс"
Група F: "Боруссія Д", "Флуміненсе", "Мамелоді Сандаунз", "Ульсан Хенде"
Група G: "Аль-Айн", "Ювентус", "Манчестер Сіті", "Відад"
Група H: "Аль-Хіляль", "Реал", "Пачука", "РБ Зальцбург"
Турнір відбудеться з 15 червня до 13 липня. Матчі пройдуть на 12 аренах у 11 містах США.
Від Європи в ЧС участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна.
"Лос-Анджелес" Смолякова став третім учасником Мундіалю, в складі якого є вітчизняний футболіст.
Серед наших гравців досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.
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