Команда українця пробилась на клубний ЧС: повний список учасників Мундіалю

Українці на клубному ЧС: що відомо

Від Європи в ЧС участь візьмуть 12 команд, серед яких дві, де грають українці: мадридський "Реал" Андрія Луніна та лісабонська "Бенфіка" Анатолія Трубіна.

"Лос-Анджелес" Смолякова став третім учасником Мундіалю, в складі якого є вітчизняний футболіст.

Серед наших гравців досвід виступів на клубних Мундіалях (у старому форматі) має лише Лунін. Він був основним голкіпером "Реала" на ЧС-2022, зіграв два матчі, у яких пропустив чотири голи. Мадридський клуб став переможцем того турніру.

Раніше повідомили, хто безкоштовно покаже Клубний чемпіонат світу з футболу в Україні.

Також опублікували список команд, які вже пробились до основного раунду ЛЧ-2025/26.