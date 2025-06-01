Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля

Украинцы на клубном ЧМ: что известно

От Европы в ЧМ участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина.

"Лос-Анджелес" Смолякова стал третьим участником Мундиаля, в составе которого есть отечественный футболист.

Среди наших игроков опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.

Ранее сообщили, кто бесплатно покажет Клубный чемпионат мира по футболу в Украине.

Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.