Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля
Последней командой, присоединившейся к числу участников Клубного чемпионата мира по футболу, стал американский "Лос-Анджелес". Он получил право выступить на престижном турнире после победы в плей-офф над "Америкой" из Мексики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Как разыграли дополнительную путевку
Обе команды получили шанс побороться за билет на мундиаль после дисквалификации мексиканского "Леона", который в марте был исключен из списка участников из-за нарушения правил ФИФА.
В решающем матче "Америка" первой вышла вперед - пенальти уверенно реализовал Брайан Родригес. Но на предпоследней минуте основного времени полузащитник "Лос-Анджелеса" Игор Жезус восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.
Судьбу путевки решил гол Дениса Буанги в дополнительное время: габонскому вингеру ассистировал главная звезда команды - французский нападающий Оливье Жиру.
Украинский защитник Артем Смоляков, выступающий за американский клуб, провел матч на скамейке запасных.
С кем сыграет "Лос-Анджелес" на ЧМ
Таким образом, американский клуб занял место "Леона" в группе D и теперь сыграет на групповой стадии против победителя Лиги конференций-2025 - английского "Челси", а также "Эсперанса" (Тунис) и "Фламенго" (Бразилия).
Состав участников клубного чемпионата мира-2025:
Группа A: "Аль-Ахли Каир", "Интер Майами", "Палмейрас", "Порту"
Группа B: "Атлетико", "Ботафого", "ПСЖ", "Сиэтл Саундерс"
Группа C: "Окленд Сити", "Бавария", "Бенфика", "Бока Хуниорс"
Группа D: "Челси", "Эсперанс", "Фламенго", "Лос-Анджелес"
Группа E: "Интер Милан", "Монтеррей", "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс"
Группа F: "Боруссия Д", "Флуминенсе", "Мамелоди Сандаунз", "Ульсан Хенде"
Группа G: "Аль-Айн", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Видад"
Группа H: "Аль-Хиляль", "Реал", "Пачука", "РБ Зальцбург"
Турнир состоится с 15 июня по 13 июля. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.
Украинцы на клубном ЧМ: что известно
От Европы в ЧМ участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина.
"Лос-Анджелес" Смолякова стал третьим участником Мундиаля, в составе которого есть отечественный футболист.
Среди наших игроков опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.
Ранее сообщили, кто бесплатно покажет Клубный чемпионат мира по футболу в Украине.
Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.