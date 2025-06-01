Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля

Последней командой, присоединившейся к числу участников Клубного чемпионата мира по футболу, стал американский "Лос-Анджелес". Он получил право выступить на престижном турнире после победы в плей-офф над "Америкой" из Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) .

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

Таким образом, американский клуб занял место "Леона" в группе D и теперь сыграет на групповой стадии против победителя Лиги конференций-2025 - английского "Челси", а также "Эсперанса" (Тунис) и "Фламенго" (Бразилия).

Украинский защитник Артем Смоляков, выступающий за американский клуб, провел матч на скамейке запасных.

Судьбу путевки решил гол Дениса Буанги в дополнительное время: габонскому вингеру ассистировал главная звезда команды - французский нападающий Оливье Жиру.

В решающем матче "Америка" первой вышла вперед - пенальти уверенно реализовал Брайан Родригес. Но на предпоследней минуте основного времени полузащитник "Лос-Анджелеса" Игор Жезус восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.

Обе команды получили шанс побороться за билет на мундиаль после дисквалификации мексиканского "Леона", который в марте был исключен из списка участников из-за нарушения правил ФИФА.

Украинцы на клубном ЧМ: что известно

От Европы в ЧМ участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина.

"Лос-Анджелес" Смолякова стал третьим участником Мундиаля, в составе которого есть отечественный футболист.

Среди наших игроков опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.

Ранее сообщили, кто бесплатно покажет Клубный чемпионат мира по футболу в Украине.

Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.