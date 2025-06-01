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Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля

Лос-Анджелес, Воскресенье 01 июня 2025 11:20
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Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля Фото: "Лос-Анджелес" воспользовался дополнительным шансом (x.com/LAFC)
Автор: Андрей Костенко

Последней командой, присоединившейся к числу участников Клубного чемпионата мира по футболу, стал американский "Лос-Анджелес". Он получил право выступить на престижном турнире после победы в плей-офф над "Америкой" из Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Как разыграли дополнительную путевку

Обе команды получили шанс побороться за билет на мундиаль после дисквалификации мексиканского "Леона", который в марте был исключен из списка участников из-за нарушения правил ФИФА.

В решающем матче "Америка" первой вышла вперед - пенальти уверенно реализовал Брайан Родригес. Но на предпоследней минуте основного времени полузащитник "Лос-Анджелеса" Игор Жезус восстановил равновесие, переведя игру в овертайм.

Судьбу путевки решил гол Дениса Буанги в дополнительное время: габонскому вингеру ассистировал главная звезда команды - французский нападающий Оливье Жиру.

Украинский защитник Артем Смоляков, выступающий за американский клуб, провел матч на скамейке запасных.

Команда украинца пробилась на клубный ЧМ: полный список участников Мундиаля

С кем сыграет "Лос-Анджелес" на ЧМ

Таким образом, американский клуб занял место "Леона" в группе D и теперь сыграет на групповой стадии против победителя Лиги конференций-2025 - английского "Челси", а также "Эсперанса" (Тунис) и "Фламенго" (Бразилия).

Состав участников клубного чемпионата мира-2025:

Группа A: "Аль-Ахли Каир", "Интер Майами", "Палмейрас", "Порту"

Группа B: "Атлетико", "Ботафого", "ПСЖ", "Сиэтл Саундерс"

Группа C: "Окленд Сити", "Бавария", "Бенфика", "Бока Хуниорс"

Группа D: "Челси", "Эсперанс", "Фламенго", "Лос-Анджелес"

Группа E: "Интер Милан", "Монтеррей", "Ривер Плейт", "Урава Ред Даймондс"

Группа F: "Боруссия Д", "Флуминенсе", "Мамелоди Сандаунз", "Ульсан Хенде"

Группа G: "Аль-Айн", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Видад"

Группа H: "Аль-Хиляль", "Реал", "Пачука", "РБ Зальцбург"

Турнир состоится с 15 июня по 13 июля. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

Украинцы на клубном ЧМ: что известно

От Европы в ЧМ участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина.

"Лос-Анджелес" Смолякова стал третьим участником Мундиаля, в составе которого есть отечественный футболист.

Среди наших игроков опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.

Ранее сообщили, кто бесплатно покажет Клубный чемпионат мира по футболу в Украине.

Также опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.

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