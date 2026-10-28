Клон X-37B полює на супутники: Пентагон розкрив секретний космоплан Китаю

Конструкція та можливості китайського космоплана

Китайський апарат має дельтаподібне крило, відсік для корисного навантаження, темний теплозахисний екран і кормовий службовий модуль із сонячними батареями.

Ключові характеристики та особливості:

виводиться на орбіту всередині обтічника звичайної ракети-носія;

здійснює автономну посадку на злітну смугу після завершення місії;

пройшов 4 випробувальні місії починаючи з 2020 року, найдовша з яких тривала 9 місяців;

здатний запускати та захоплювати малі супутники на орбіті за допомогою роборуки.

Китайський космічний апарат Shenlong у 2024 році був зафіксований супутником, що належить компанії Vantor, яка на той час була відома як Maxar (джерело: Агенція оборонної розвідки/Maxar)

Офіційна назва апарата в Китаї залишається таємницею. Західні медіа часто називають його Shenlong.

Своєю чергою, державні ЗМІ КНР використовують позначення CSSHQ, що перекладається як "багаторазовий експериментальний космічний корабель".

Загрози у космосі та лазерна зброя

У доповіді розвідки США зазначається, що висока маневреність космопланів робить їх значно ефективнішими, ніж класичні супутники.

Під час останніх маневрів китайський апарат кілька разів випускав і знову виловлював малий супутник-інспектор. Таку діяльність фіксували у червні, липні, серпні та вересні.

Окрім космопланів, Пентагон відзначив й інші загрозливі технології Китаю.

Серед них:

наземні лазерні комплекси різної потужності для засліплення та пошкодження супутників на низькій навколоземній орбіті;

різної потужності для засліплення та пошкодження супутників на низькій навколоземній орбіті; випробування лазерної зброї космічного базування до кінця 2020-х років;

до кінця 2020-х років; технології дозаправки та захоплення апаратів на геостаціонарній орбіті на висоті 36 000 кілометрів.

Ситуацію у космосі загострюють і дії інших країн.

Так, розвідка США вказує, що Росія розробляє систему Nivelir для ураження супутників кінетичними снарядами, а нещодавно її малі апарати критично наблизилися до комерційного радарного супутника ICEYE, який надає розвідувальні дані Україні.