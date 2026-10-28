Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая

Конструкция и возможности китайского космоплана

Китайский аппарат имеет дельтавидное крыло, отсек для полезной нагрузки, темный теплозащитный экран и служебный кормовой модуль с солнечными батареями.

Ключевые характеристики и особенности:

выводится на орбиту внутри обтекателя обычной ракеты-носителя;

совершает автономную посадку на взлетную полосу после завершения миссии;

прошел 4 испытательные миссии начиная с 2020 года, самая длинная из которых длилась 9 месяцев;

способен запускать и захватывать малые спутники на орбите с помощью роборуки.

Китайский космический аппарат Shenlong в 2024 году был зафиксирован спутником, принадлежащим компании Vantor, которая в то время была известна как Maxar (источник: Агентство оборонной разведки/Maxar)

Официальное название аппарата в Китае остается тайной. Западные медиа часто называют его Shenlong.

В свою очередь, государственные СМИ КНР используют обозначение CSSHQ, которое переводится как "многократный экспериментальный космический корабль".

Угрозы в космосе и лазерное оружие

В докладе разведки США отмечается, что высокая маневренность космопланов делает их более эффективными, чем классические спутники.

Во время последних маневров китайский аппарат несколько раз выпускал и снова вылавливал маленький спутник-инспектор. Такую деятельность фиксировали в июне, июле, августе и сентябре.

Помимо космопланов, Пентагон отметил и другие угрожающие технологии Китая.

Среди них:

наземные лазерные комплексы разной мощности для ослепления и повреждения спутников на низкой околоземной орбите;

разной мощности для ослепления и повреждения спутников на низкой околоземной орбите; испытание лазерного оружия космического базирования к концу 2020-х годов;

к концу 2020-х годов; технологии дозаправки и захвата аппаратов на геостационарной орбите на высоте 36 000 км.

Ситуацию в космосе обостряют и действия других стран.

Так разведка США указывает, что Россия разрабатывает систему Nivelir для поражения спутников кинетическими снарядами, а недавно ее малые аппараты критически приблизились к коммерческому радарному спутнику ICEYE, предоставляющему разведывательные данные Украине.