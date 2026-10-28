Клон X-37B охотится на спутники: Пентагон раскрыл секретный космоплан Китая

Китай создал секретный космоплан, почти полностью копирующий американский X-37B - это подтверждает рассекреченный снимок, обнародованный разведкой Минобороны США.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на отчет Defense Intelligence Agency.
Китайский аппарат имеет дельтавидное крыло, отсек для полезной нагрузки, темный теплозащитный экран и служебный кормовой модуль с солнечными батареями.
Ключевые характеристики и особенности:
Официальное название аппарата в Китае остается тайной. Западные медиа часто называют его Shenlong.
В свою очередь, государственные СМИ КНР используют обозначение CSSHQ, которое переводится как "многократный экспериментальный космический корабль".
В докладе разведки США отмечается, что высокая маневренность космопланов делает их более эффективными, чем классические спутники.
Во время последних маневров китайский аппарат несколько раз выпускал и снова вылавливал маленький спутник-инспектор. Такую деятельность фиксировали в июне, июле, августе и сентябре.
Помимо космопланов, Пентагон отметил и другие угрожающие технологии Китая.
Среди них:
Ситуацию в космосе обостряют и действия других стран.
Так разведка США указывает, что Россия разрабатывает систему Nivelir для поражения спутников кинетическими снарядами, а недавно ее малые аппараты критически приблизились к коммерческому радарному спутнику ICEYE, предоставляющему разведывательные данные Украине.