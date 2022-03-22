UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Клон IKEA из Санкт-Петербурга подал документы в Роспатент

Фото: IKEA ушла из РФ после вторжения в Украину (twitter.com/IKEA)
Автор: Антон Федорцив

Петербургская компания подала в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки "ИДЕЯ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Бумага".

Дизайн-студия "Люксорта-Cервис" решила запустить российский аналог IKEA. Логотип будущей компании фактически повторяет узнаваемый знак шведского бренда.

Инициатор создания аналога Константин Куккоев объяснил регистрацию новой компании убытками из-за ухода IKEA с рынка РФ. По его мнению, местные дизайнеры теперь вынуждены искать замену товарам шведской компании на российских предприятиях и будут платить больше.

IKEA еще 3 марта приостановила все производственные операции в РФ. Кроме того, компания пожертвовала 20 млн евро украинцам и приостановила экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.

Напомним, что Россия решила производить собственную Coca-Cola после ухода компании с рынка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияIKEAСанкции против РоссииВойна России против Украины