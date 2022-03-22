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Клон IKEA із Санкт-Петербурга подав документи в Роспатент

Фото: IKEA пішла з РФ після вторгнення до України (twitter.com/IKEA)
Автор: Антон Федорців

Петербурзька компанія подала в Роспатент заявку на реєстрацію торгової марки "ИДЕЯ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Бумага".

Дизайн-студія "Люксорта-Сервіс" вирішила запустити російський аналог IKEA. Логотип майбутньої компанії фактично повторює впізнаваний знак шведського бренду.

Ініціатор створення аналогу Костянтин Куккоєв пояснив реєстрацію нової компанії збитками через відхід IKEA з ринку РФ. Мовляв, місцеві дизайнери тепер змушені шукати заміну товарам шведської компанії на російських підприємствах і платитимуть більше.

IKEA ще 3 березня зупинила всі виробничі операції в РФ. Окрім того, компанія пожертвувала 20 млн євро українцям і призупинила експорт та імпорт в Росію і Білорусь та з них.

Нагадаємо, що Росія вирішила виробляти власну Coca-Cola після виходу компанії з ринку.

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