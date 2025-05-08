"Кліщі вже проглядаються": експерт назвав дві найбільш загрозливі ділянки фронту

За його словами, станом на сьогодні дуже важкий напрямок - це Курська та Сумська області.

"На Сумщині 85 кв. км перебуває в сірій зоні. Наші військові кажуть, що там вже давно є регулярні війська РФ, десь з початку березня. Це неприємний момент. З приємного - нам вдалося вибити невеличку частину території поблизу Липців, це Харківська область", - сказав Ступак.



Експерт не став коментувати, чи це були наступальні дії ЗСУ, чи Росія просто так необачливо забрала свої війська, і українські бійці зайняли ці позиції, "але в будь-якому випадку зараз ця територія показана як українська".

"З таких дуже напружених моментів це, звісно, Покровськ і все, що навколо нього. Росіяни мають на меті обійти Покровськ через Дніпропетровську область, "городами" пройти з заходу, перерізати дорогу Покровськ-Павлоград і таким чином перерізати наше сполучення", - зазначив Ступак.

З другого боку, за його словами, - Новооленівка між Костянтинівкою та Покровськом.

"Росіяни перерізають цю дорогу і роблять так само кліщі, намагаються зробити. Тому кліщі Покровськ і кліщі Костянтинівкою.. не зараз кажу, не в цьому місяці, навіть не в наступному, але на горизонті вони дійсно проглядаються", - додав експерт.