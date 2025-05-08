"Кліщі вже проглядаються": експерт назвав дві найбільш загрозливі ділянки фронту

Російські війська намагаються обійти Покровськ із заходу та прорватися біля Костянтинівки. На цих напрямках у Донецькій області ворог намагається перерізати ключові маршрути та створити оточення.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Іван Ступак.
За його словами, станом на сьогодні дуже важкий напрямок - це Курська та Сумська області.
"На Сумщині 85 кв. км перебуває в сірій зоні. Наші військові кажуть, що там вже давно є регулярні війська РФ, десь з початку березня. Це неприємний момент. З приємного - нам вдалося вибити невеличку частину території поблизу Липців, це Харківська область", - сказав Ступак.
Експерт не став коментувати, чи це були наступальні дії ЗСУ, чи Росія просто так необачливо забрала свої війська, і українські бійці зайняли ці позиції, "але в будь-якому випадку зараз ця територія показана як українська".
"З таких дуже напружених моментів це, звісно, Покровськ і все, що навколо нього. Росіяни мають на меті обійти Покровськ через Дніпропетровську область, "городами" пройти з заходу, перерізати дорогу Покровськ-Павлоград і таким чином перерізати наше сполучення", - зазначив Ступак.
З другого боку, за його словами, - Новооленівка між Костянтинівкою та Покровськом.
"Росіяни перерізають цю дорогу і роблять так само кліщі, намагаються зробити. Тому кліщі Покровськ і кліщі Костянтинівкою.. не зараз кажу, не в цьому місяці, навіть не в наступному, але на горизонті вони дійсно проглядаються", - додав експерт.
Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.
Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.
Окрім того, російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
Детальніше про те, де Росія посилила штурми й куди рухається фронт, - у матеріалі РБК-Україна.
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