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Клінтон згадав розмову з Путіним понад 10 років тому: знав, що війна - "лише питання часу"

Новость на русском →
П'ятниця 05 травня 2023 11:24
Клінтон згадав розмову з Путіним понад 10 років тому: знав, що війна - "лише питання часу" Фото: Білл Клінтон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній президент США Білл Клінтон під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у 2011 році зрозумів, що це "лише питання часу", коли країна-агресор націлиться на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами Клінтона, у 2011 році Путін відхилив угоду, укладену Борисом Єльциним за посередництва США про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

Клінтон згадав, що Путін сказав: "Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не пов'язаний з цим".

З того дня, за словами колишнього президента США, він знав, що це "лише питання часу", коли диктатор вирішить напасти на Україну.

Окрім того, його дружина, Гілларі Клінтон висловила свою думку щодо завершення війни. Вона вважає, що для того, аби припинити воєнні дії, Україна повинна або перемогти Росію, або принаймні повернути територію, втрачену після вторгнення Росії минулого року.

"Їм (Україні - ред.) потрібні важелі впливу. Я б не довірила йому (Путін - ред.) за столом переговорів ні за яких обставин, якщо тільки українці - за нашою підтримкою - не матимуть достатньо важелів впливу", - сказала вона.

РБК-Україна повідомляло, що у серпня минулого року президент України Володимир Зеленський провів розмову з Біллом Клінтоном.

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