Клинтон вспомнил разговор с Путиным более 10 лет назад: знал, что война - "только вопрос времени"

Бывший президент США Билл Клинтон во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в 2011 году понял, что это "только вопрос времени", когда страна-агрессор нацелится на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По словам Клинтона, в 2011 году Путин отклонил соглашение, заключенное Борисом Ельциным при посредничестве США об уважении к территории Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала советских времен.

Клинтон вспомнил, что Путин сказал: "Я с этим не согласен. И я это не поддерживаю. И я не связан с этим".

С того дня, по словам бывшего президента США, он знал, что это "только вопрос времени", когда диктатор решит напасть на Украину.

Кроме того, его жена Хиллари Клинтон высказала свое мнение о завершении войны. Она считает, что для того, чтобы прекратить военные действия, Украина должна либо победить Россию, либо хотя бы вернуть территорию, потерянную после вторжения России в прошлом году.

"Им (Украина - ред.) нужны рычаги влияния. Я бы не доверила ему (Путин - ред.) за столом переговоров ни при каких обстоятельствах, если только украинцы - при нашей поддержке - не будут иметь достаточно рычагов влияния", - сказала она.

РБК-Украина сообщало, что в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Биллом Клинтоном.

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