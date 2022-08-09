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Зеленский провел беседу с Биллом Клинтоном: о чем говорили

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 05:20
Зеленский провел беседу с Биллом Клинтоном: о чем говорили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фотр: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Зеленский также отметил важность дальнейшего усиления санкций против России. Он призвал Билла Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору России. Глава государства также рассказал об оборонных потребностях Украины.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", – заявил президент Украины.

Зеленский провел беседу с Биллом Клинтоном: о чем говорили

Напомним, недавно Зеленский присвоил четырем военным звание Героя Украины, двум из них - посмертно.

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