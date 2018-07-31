Климпуш-Цинцадзе возмущена заявлением Орбана о РФ и вступлении Украины в НАТО и ЕС

Климпуш-Цинцадзе уверена, что Орбан забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возмущена заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины. Об этом она заявила в своем Facebook.

Как известно, Орбан, выступая 28 июля в университете в Румынии, заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к ЕС или НАТО.

"Его "прогнозы" относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, а и по НАТО, ЕС и, прежде всего, по самой Венгрии. Могу с ним согласиться в том, что Россия рассматривает себя как государство, которое в опасности, если вокруг нее нет зон столкновения. Вот здесь только хочется заметить, что по той новой политике, о которой говорит господин Орбан, не выглядит нереалистично, что когда такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не таком далеком прошлом", - написала чиновник.

Также Климпуш-Цинцадзе уверена, что Орбан забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО.

"Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "до нуля". Однако, такая "слепота" не должна нас огорчать. Мы знаем, что делаем реформы не для Брюсселя или Будапешта, а для себя. Такие заявления, несмотря на ожидания скептиков с запада и врагов с востока, является для нас только лишней мотивацией работать больше", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Поэтому пока кое-кто, кого просто сейчас на востоке Украины защищают наши мужественные воины, не видит опасности от Москвы и ищет с ней компромисса, мы и дальше будем делать даже невозможное, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира. И еще раз напомню, что лишь сам украинский народ, а не зарубежные политики, будет решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь", - добавила она.

Напомним, что Орбан также назвал примитивной политику ЕС в отношении РФ.