Климпуш-Цинцадзе обурена заявою Орбана про РФ та вступ України до НАТО і ЄС

Климпуш-Цинцадзе впевнена, що Орбан забуває про підтримку Угорщини демократичними країнами в той час, коли вона інтегрувалася до ЄС і НАТО

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе обурена заявами прем`єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо європейських і євроатлантичних прагнень України. Про це вона заявила у своєму Facebook.

Як відомо, Орбан, виступаючи 28 липня в університеті в Румунії, заявив, що не вірить у реалістичність прагнень України приєднатися до ЄС чи НАТО.

"Його "прогнози" щодо нової системи світової політики б`ють уже не лише по Україні, а по НАТО, ЄС і, передовсім, по самій Угорщині. Можу з ним погодитися у тому, що Росія розглядає себе як таку державу, яка є в небезпеці, якщо навколо неї немає зон зіткнення. От тут лиш хочеться зауважити, що за тієї нової політики, про яку каже пан Орбан, не виглядає нереалістично, що колись такою зоною Кремль знову обере і його країну, як це вже траплялося в не такому далекому минулому", - написала урядовець.

Також Климпуш-Цинцадзе впевнена, що Орбан забуває про підтримку Угорщини демократичними країнами в той час, коли вона інтегрувалася до ЄС і НАТО.

"Тоді, після десятиліть окупації, Угорщина проходила той самий шлях, що й ми зараз. Але хтось вперто не хоче цього бачити, намагаючись звести реформаторські зусилля воюючої за свободу країни "до нуля". Однак, така "сліпота" не повинна нас засмучувати. Ми знаємо, що робимо реформи не для Брюсселя чи Будапешта, а для себе. Такі заяви, попри сподівання скептиків із заходу і ворогів зі сходу, є для нас лише зайвою мотивацією працювати більше", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

"Тож поки дехто, кого просто зараз на сході України захищають наші мужні воїни, не бачить небезпеки від Москви і шукає з нею компромісу, ми і далі робитимемо навіть неможливе, аби не допустити катастрофи у вигляді нового переділу світу. І ще раз нагадаю, що лише сам український народ, а не закордонні політики, вирішуватиме свою долю і нестиме повну відповідальність за свій вибір перед історією, як, зрештою, і ті, хто обирає інший шлях", - додала вона.

Нагадаємо, що Орбан також назвав примітивною політику ЄС щодо РФ.