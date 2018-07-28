Орбан не вірить у реалістичність прагнень України приєднатися до ЄС чи НАТО

За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан висловив сумнів щодо реалістичності прагнень України стати членом Європейського Союзу (ЄС) та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це він заявив, виступаючи в університеті в Румунії, повідомляє агентство Agepress.

При цьому, за його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.

"Я не вірю в реалістичність прагнень українців приєднатися до ЄС чи НАТО" - заявив Орбан.

Нагадаємо, що на брифінгу "Саміт НАТО-2018 та Україна" Олексій Генчев, начальник Управління з питань співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що Північноатлантичний альянс визнає Україну частиною євроатлантичної спільноти.

Відзначимо, що 11 червня 2018 року у НАТО підтвердили прагнення України до членства в Альянсі. У НАТО впевнені, що Україна дотримується принципів демократії та верховенства права, що є запорукою євроатлантичної безпеки. Також вони переконані, що Україна має право самостійно вирішувати власне майбутнє і вибирати зовнішньополітичний курс.