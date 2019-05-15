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Климкин заявил о возможности присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского


Возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс. Об этом Климкин рассказал в интервью LB.ua.

Также он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика. По словам Климкина, "как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей".

"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США - это одна из опций", - сказал Климкин.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Верховную раду до 17 мая. На данный момент в Раде зарегистрированы 8 проектов постановлений, один из них был отозван.

Добавим также, сегодня регламентный комитет проведет заседание, в ходе которого рассмотрит все постановления о дате инаугурации Зеленского. 

Отметим, Верховная рада Украины приступит к рассмотрению вопроса о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского сразу после голосования за закон о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

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