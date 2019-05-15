Клімкін заявив про можливість присутності віце-президента США на інавгурації Зеленського

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського може приїхати віце-президента США Майк Пенс. Про це Він розповів в інтерв'ю LB.ua.

Також він додав, що можливість присутності Пенса також буде залежати від його графіка. За словами Клімкіна, "як тільки буде визначена точна дата інавгурації, то тоді і зможемо говорити про присутність тих чи інших осіб".

"Обговорюється присутність високопоставлених гостей. Можу підтвердити, що віце-президент США - це одна з опцій", - сказав Клімкін.

Як писало РБК-Україна раніше, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити до Верховної ради до 17 травня. На даний момент у Раді зареєстровано 8 проектів постанов, один з них був відкликаний.

Додамо також, що сьогодні регламентний комітет проведе засідання, в ході якого розгляне всі постанови про дату інавгурації Зеленського.

Зазначимо, Верховна рада України приступить до розгляду питання про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського відразу після голосування за закон про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.