Клімкін заявив, що позиція РФ була спрямована на легітимізацію своєї окупації

Міністр подякував Латвії за дружню допомогу і підтримку

Позиція Російської Федерації була спрямована на легітимізацію своєї окупації. Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр подякував Латвії за дружню допомогу і за підтримку у відстоюванні незалежності України.

"І це відбувалось не тільки в рамках дружньої допомоги. Я дуже вдячний Латвії за схвалення списку Магнітського. Саме в послідовних діях і є справжня дружба. Так само для нас дуже важливо, що українські вояки отримували реабілітацію в Латвії. Так само для нас важливо, що саме Едгарс послідовно підтримував все, що стосувалось окупованого Криму, кримських татар, українців, всіх тих, хто боїться говорити навіть на кухні. Ми почали розмову з теми окупованого Донбасу, з того, як ми можемо звільнити політичних в’язнів, яким чином проблематика України буде обговорюватись на засіданні", - сказав Клімкін.

За словами міністра, він проінформував Едгарса про результати останньої нормандської зустрічі.

"...чітко сказав, що позиція РФ була спрямована на легітимізацію своєї окупації, ніякого бажання говорити про поліцейський компонент та деокупацію", - сказав Клімкін.

За його словами, на зустрічі були обговорені й інші питання.

"Ми працюємо над тим, щоб наші інвестори та латвійські інвестори досягли домовленостей в сфері економіки. Ми не оминули питання освіти. Реформа освіти в Латвії дала можливість побудувати логіку реформи у нас. Я хочу сказати Едгарсу мою особисту подяку за те, що він робить", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом.