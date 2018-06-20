Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем, - Турчинов

Турчинов заявил, что все мирные инициативы упираются в Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, отвечая на вопрос о реальности подключения миротворцев ООН для восстановления мира на Донбассе, Турчинов заявил, что у этой темы есть одна проблема, очень конкретная, "у которой есть имя и фамилия - это Владимир Путин".

"Эта проблема (Путин, - ред.) блокирует на сегодняшний день деоккупацию Донбасса дипломатическим путем. И все мирные инициативы упираются в эту проблему", - заявил Турчинов.

По словам Турчинова, все варианты Кремля по урегулированию ситуации на Донбассе являются "попытками фактически скрытой аннексии оккупированной территории".

"Для нас возможен единственный формат - вывод российских войск с Донбасса и размещение миротворцев на всей территории нынешней зоны оккупации, и, в первую очередь, на государственной границе между Украиной и Россией. Тогда в этом есть смысл", - заявил он.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что, построенный Россией Керченский мост является серьезной угрозой безопасности Украины.