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Климкин заявил, что Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева

Новости » Телеком & IT    17.11.2018 - 23:48
Климкин заявил, что Facebook должен работать с украинским сегментом из Киева
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин обсудил информационные атаки с миссией NDI

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Климкина.

По словам Климкина, миссия Национального демократического института (NDI) и Европарламента по оценке предвыборной среды в Украине предоставила ряд рекомендаций.

"Миссия NDI и Европарламента по оценке предвыборной среды в Украине сделала дельные рекомендации. У нас была хорошая дискуссия с ними по комплексным попыткам дизинформации и информационных атак. Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно с Киева. Как и другие ИТ компании", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 17 и 18 ноября посетит с рабочим визитом Канаду.

Главная цель визита министра в Канаду - участие в Галифакськом международном форуме.

Отмечается, что в рамках форума Климкин проведет ряд встреч. В частности, глава МИД встретится с министром национальной обороны Канады Харджитом Сайджаном, первым заместителем министра иностранных дел Канады Ианом Шугартом, членами канадского парламента, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сенаторами и конгрессменами США.

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Новости Украины МИД УкраиныFacebookПавел Климкин
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